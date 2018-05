Prevenzione e diagnosi dei tumori del cavo orale, visite gratuite per tutto il mese

Il tumore del cavo orale rappresenta circa il 3-4 % di tutti i tumori con incidenza di circa 3 nuovi casi ogni 100.000 abitanti (in Italia circa 4000 nuovi casi ogni anno) ed un rapporto uomo donna di circa 2:1. E’ gravato da elevata mortalità (circa 44%) soprattutto perché diagnosticato in stadi avanzati. Si manifesta con lesioni delle mucose che possono essere di vario aspetto (ulcerate, bianche, rosse, vegetanti, ecc.) che progressivamente crescono infiltrando i tessuti circostanti. L'abitudine al fumo e l'assunzione di alcolici rappresentano i principali fattori di rischio e, se associati, aumentano tale rischio in maniera esponenziale. Altro fattore di rischio e rappresentato dai traumatismi ripetuti, come ad esempio quelli da protesi dentarie incongrue e dalle infezioni da papillomavirus.

In occasione dell'Oral cancer day (5 maggio) viene sensibilizzata la popolazione alla diagnosi precoce ed alla prevenzione di questo tumore. Il sospetto diagnostico solitamente parte dal medico di famiglia o dall'odontoiatra curante, ma è molto utile anche l'autovalutazione del cavo orale. La diagnosi e la cura sono, invece, da eseguirsi in centri specializzati. L'intervento chirurgico e/o la radioterapia rappresentano il trattamento di più efficace per questo tipo di carcinoma che, se trattato negli stadi iniziali, ha una buona risposta alla terapia con netta riduzione della mortalità.

Per questo il reparto di Chirurgia Maxillo-Facciale degli Ospedali riunti di Ancona si prepara a rispondere ad eventuali dubbi e sospetti, gli Ospedali Riuniti di Ancona offrono la possibilità di effettuare, a chi lo richiede, una visita di controllo gratuita per tutto il mese di maggio, in un ambulatorio dedicato al 5° piano nelle giornate di Lunedì, Mercoledì, Venerdì per tutto il mese di Maggio. La prenotazione è obbligatoria e basta telefonare alla Fondazione Ospedali Riuniti di Ancona onlus che mette a disposizione dell’importante iniziativa il numero telefonico 071/596.3741 (o recandosi direttamente presso la sede della stessa, piano 1 vecchio ingresso dell’Ospedale), tutti i giorni, dal lunedì al venerdi dalle ore 9 alle ore 12.