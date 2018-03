Settimana mondiale del cervello, le iniziative ad Ancona e provincia

Dal 12 al 18 marzo 2018 si tiene la “Settimana del Cervello” (“Brain Awareness Week”), campagna mondiale che diffonde le nuove scoperte neuro-scientifiche al fine di arricchire il patrimonio di informazioni sui progressi e benefici della ricerca sul cervello.

Istituita nel 1996 dalla Dana Alliance for Brain Initiatives, ogni anno nel mese di marzo la campagna vede coinvolti, in numerosi Paesi, migliaia di professionisti del settore (psicologi, neuropsicologi, psicoterapeuti, medici, biologi, neuroscienziati) in una celebrazione del cervello creativa e innovativa rivolta ai cultori e ai cittadini di tutte le età. La campagna in Italia (“Settimana del Cervello”, terza edizione, www.settimanadelcervello.it ) è organizzata e coordinata da Hafricah.NET, portale di divulgazione neuroscientifica partner della Dana Foundation che, dal 2007, funge da anello di congiunzione tra il mondo accademico e il pubblico interessato all’argomento.

Quest’anno ad Ancona e provincia sono previsti 14 eventi tra cui: screening gratuiti per la prevenzione della demenza e la valutazione delle funzioni cognitive che si terranno a Camerano il 12 Marzo, organizzato dalla Dott.ssa Valentina Carloni insieme con l’ Associazione Calliope Bio - Psico – Sociale, e ad Osimo il 13 Marzo a cura della Dott.ssa Chiara Spinaci. Screeining gratuiti per la prevenzione dei disturbi dell’apprendimento dal 12 al 18 Marzo a Chiaravalle presso lo studio della Studio di Psicologia Dott.ssa Giulia Grifoni e a Monte San Vito dal 12 al 16 Marzo a cura del Dott.re Federico Re e della Dott.ssa Irene Di Francescantonio del Dopo scuola Gammani.

Ad Ancona e Falconara saranno attivi due sportelli d’ascolto per l’ansia, dove poter effettuare valutazioni e chiedere informazioni su disagi emotivi correlati a questa emozione, il primo a cura della Dott.ssa Annalisa Scarpini e il secondo dalle Dottoresse Beatrice Giorgetti e Maria Pia Cavalieri. L’ansia è infatti strettamente correlata al sistema cerebrale, in particolar modo alla zona limbica generando risposte d’ allarme che inducono reazioni nel corpo e risposte comportamentali come per esempio l’evitamento della situazione temuta. Sempre ad Ancona sarà possibile ricevere informazioni sulle nuove dipendenze tecnologiche da parte della Dott.ssa Martina D’Errico.

Inoltre ci sarà la possibilità di partecipare a numerosi seminari: il 13 Marzo a Camerano si parlerà di invecchiamento e di cambiamenti emotivi e cognitivi con l’associazione Calliope, ad Ancona il 15 Marzo si tratteranno le demenze dal punto di vista emotivo e gestionale, grazie agli interventi delle Dottoresse Scarpini, Rabini, D’Errico e Angelillo. Nello stesso giorno , sempre ad Ancona ,avrà luogo un seminario sulla Disabilità e i vissuti socio-emotivi correlati a cura della Dott.ssa Federica Natalucci e il Dott.re Silvio Macrini. Il 16 marzo a Camerano si svolgerà un un seminario sulla memoria dei sensi dove verranno evidenziate le correlazioni tra eree cerebrali, memoria e capacità sensoriali, a cura della Dott.ssa Monia Sabbatini. A Osimo e a Santa Maria Nuova si svolgeranno le olimpiadi del Cervello grazie all’Associazione Calliope che guiderà gli alunni di alcuni scuole alla scoperta delle funzioni cerebrali attraverso attività̀ ludiche strutturate.

Infine, una bellissima iniziativa fotografica: sarà possibile condividere su Instagram le fotografie dei propri luoghi del benessere ad Ancona e provincia, quei posti dove ci si rifugia per ritrovare l’equilibrio, mettere in ordine i pensieri e ricaricarsi. Le più belle saranno esposte in una mostra presso le stanze di Informagiovani Ancona. Gli hashtag per partecipare sono: #BenessereInunClic #brainweek2018 #brainweekmarche #igersancona #igersmarche. L’evento è stato organizzato dalla Dott.ssa Giorgia Marziani e dalla Dott.ssa Margherita Pelonara.