Supporto alle mamme dopo il parto, al via il progetto "Fiocchi in Ospedale"

Al via nel reparto materno-infantile dell’Ospedale Salesi di Ancona un nuovo progetto per sostenere e accompagnare i futuri e i neogenitori nel delicato momento della nascita di un figlio, prevenire ed affrontare il disagio piscologico delle mamme prima e dopo il parto e favorire il benessere dei bambini e delle bambine nei primissimi giorni della propria vita. È il nuovo sportello del progetto “Fiocchi in Ospedale” di Save the Children, il dodicesimo in Italia dopo quelli già attivi nelle città di Bari, Milano, Napoli, Pescara, Roma, Sassari e Torino, che verrà inaugurato venerdì 28 giugno alle ore 11.30 presso l’Aula Mataloni dell’Ospedale Salesi di Ancona, in via F. Corridoni 11.

Il progetto di Save the Children – l’Organizzazione internazionale che da 100 anni lotta per salvare i bambini a rischio e garantire loro un futuro – è realizzato in partenariato con l’Associazione Patronesse del Salesi, in collaborazione con Regione Marche, Comune di Ancona, Azienda Ospedali Riuniti di Ancona, Fondazione Ospedale Salesi Onlus e vede pertanto un ampio coinvolgimento di istituzioni e realtà del territorio che si sono impegnate, attraverso la sottoscrizione di un protocollo d’intesa, per promuovere la sostenibilità nel tempo dell’iniziativa e favorire così la creazione di una rete di protezione in grado di accogliere e supportare in maniera adeguata i genitori, e in particolare le neo mamme, in condizioni di disagio economico e psico-sociale.

Interverranno all’inaugurazione: Valeria Mancinelli, Sindaca di Ancona; Emma Capogrossi, Assessore Servizi Sociali, Igiene e Sanità, Pari Opportunità, Politiche dell’Integrazione, Casa del Comune di Ancona; Fabio Sturani, Responsabile Segreteria del Presidente della Regione Marche; Claudio Martini, Dirigente Area Territorio e Integrazione Ospedale-Territorio (Regione Marche; Francesca Romana Marta, Responsabile nazionale del progetto Fiocchi in Ospedale di Save the Children; Michele Caporossi, Direttore Generale Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Ancona; Carlo Rossi, Fondazione Ospedale Salesi Onlus; Stefania Giacché, Presidente dell’Associazione Patronesse del Salesi.