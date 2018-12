Estrabot, il Robot Amico dei Bambini entra in chirurgia

enerdì 7 dicembre alle ore 12.15 presso l'Aula Didattica di Villa Maria la Fondazione presenterà le nuove attività di Estrabot al Salesi in chirurgia fino ad arrivare alla sala preoperatoria, dove non possono accedere neanche le mamme. Saranno presenti anche i ragazzi protagonisti dell'alternanza scuola-lavoro dell'Itis Marconi di Jesi, che racconteranno la loro esperienza e presenteranno la nuova rubrica del TG scolastico per esporre il progetto di Robotica con Umanoidi, che ha protagonista Estrabot La redazione è gestita dagli studenti delle due scuole IC Faa' di Bruno di Marotta e Itis Marconi Pieralisi con l'aiuto dei Robots Umanoidi. Interverranno:

- Michele Caporossi Direttore Generale degli Ospedali Riuniti di Ancona e Presidente della Fondazione Ospedale Salesi Onlus

- Marco Gnocchini Presidente Estra Prometeo Ancona

- Ascanio Martino Direttore S.O.D. di Chirurgia Pediatrica e delle Specialità Chirurgic

- Carlo Rossi Direttore Operativo della Fondazione Ospedale Salesi Onlus

- Ingegner Corrado Marri Dirigente Scolastico dell' Itis Marconi di Jesi

- Professori dell' Itis Marconi di Jesi: Giuliano Fattorini e Alessandro Ganzetti

- Gli studenti dell'alternanza scuola-lavoro

Sarà presente anche la Rinoteca di Ancona che ha predisposto un innovativo carrello per le attività in corsia di Estrabot