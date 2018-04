Progetto "Screening Ecg pediatrico", incontro dell'Ambac per gli sviluppi futuri

Continua l'impegno dell'Ambac (Associazione marchigiana per il bambino cardiopatico) per la prevenzione e la salute cardiologica, dai più piccoli alle famiglie. Dal 2011 infatti, l'associazione porta avanti, nelle scuole primarie e dell'infanzia di Ancona, il progetto "Screening Ecg" per la diagnosi precoce in cardiologia pediatrica, attraverso lo svolgimento d'un Ecg (elettrocardiogramma) gratuito ai bambini, associato alla compilazione di un questionario mirato da parte delle famiglie.

Per fare il punto sul percorso svolto e condividere nuovi sviluppi futuri, l'Ambac organizza un incontro pubblico sul progetto "Screening Ecg", sabato 21 aprile dalle ore 9,30 nell'ex sala consiliare del Comune di Ancona, in largo XXIV Maggio, 1. L'iniziativa, rivolta in particolare a genitori, pediatri e operatori sanitari, personale scolastico e volontari, presenterà l'attività dell'Ambac sul territorio per la salute cardiologica pediatrica, ed anche un approfondimento sul tema delle cardiopatie aritmogene a rischio e studi genetici, in collaborazione con l'istituto Maugeri di Pavia. Dopo i saluti delle autorità, con l'intervento di operatori e insegnanti coinvolti, si entrerà nel merito del progetto "Screening Ecg" di Ancona, su cui poi relazionerà la presidente dell'Ambac, dott.ssa Maria Grazia Bettuzzi, cardiologa pediatra, con il punto sulle attività condotte finora, e sullo sviluppo di un successivo progetto a continuazione del primo.

A seguire, si parlerà di "Studio genetico nelle famiglie con cardiopatie aritmogene e consulenza genetica clinica", dell'applicazione, per smartphone e tablet, "L'ospedale non fa più paura" sviluppata dalla Fondazione Ospedale Salesi, e infine delle Linee Guida Europee per la salute cardiologica. A conclusione dei lavori sarà presentato il nuovo concorso dell'Ambac "Istruzioni per un cuore sano” dedicato alle classi prime della scuola primaria: all’inizio del prossimo anno scolastico 2018/19 verrà consegnato in classe un libretto a punti, e saranno svolte alcune lezioni frontali. Vinceranno il concorso le famiglie che, alla fine dell’anno, dimostreranno, tramite un questionario proposto in classe ai bambini, di rispettare i criteri di prevenzione cardiologica suggeriti nel libretto: in palio una fornitura mensile, per un anno, di un cesto di frutta e verdura, che sono ottimi alleati per una dieta "amica del cuore".