Pesca di beneficenza e lotteria, il tradizionale appuntamento delle Patronesse Salesi

ANCONA - Si rinnova anche quest'anno il tradizionale appuntamento con la pesca e la lotteria di beneficenza promosse dall'associazione Patronesse del "Salesi" per raccogliere fondi a sostegno delle loro attività di solidarietà e assistenza ai bambini ricoverati e alle loro famiglie. Domenica 9 giugno infatti, le volontarie saranno presenti all'ingresso dello stadio Dorico di Ancona, per l'iniziativa promossa con il patrocinio del Comune: alla pesca di beneficenza, evento "storico" che l'associazione organizza fin dal 1949, si potrà partecipare per l'intera giornata (dalle 9 alle 19 circa), l'estrazione della lotteria invece, che si è aggiunta da qualche anno, avverrà alle ore 18.

I biglietti sono disponibili in prevendita e anche domenica sul posto: si può dunque sostenere l'associazione e tentare la fortuna. In palio ben dieci premi, tra cui un soggiorno-vacanza. I numeri dei biglietti estratti saranno in seguito pubblicati sul sito web, la pagina fb e presso la segreteria dell'associazione Patronesse.