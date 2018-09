Ospedale, il macchinario non funziona: sospesi i ricoveri

L'azienda Ospedali riuniti comunica che, a causa di un improvviso guasto tecnico a carico delle apparecchiature radiologiche della Sala 1 di Emodinamica, è momentaneamente sospesa l’attività di Emodinamica su pazienti programmati non urgenti. L’ unica sala attiva verrà riservata a procedure urgenti non differibile per pazienti critici. Si presume, dalle prime informazioni da parte dei tecnici che vi stanno lavorando, che il fermo macchina potrebbe prolungarsi per l’intera settimana.

Per questo sono sospesi i ricoveri programmati della Cardiologia per consentire la gestione delle urgenze provenienti da altri centri. Sono state preavvisati con un comunicato cura del direttore del dipartimento di cardiologia le Cardiologie di riferimento della regione Marche. Eventuali urgenze non gestibili dalla Rete Cardiologica Marchigiana potranno essere comunque indirizzate alla direzione generale.