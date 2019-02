Ospedale, Caporossi: «Aumentate le risorse per il personale»

“Per la spesa sul personale possiamo contare su un tetto più alto grazie alla delibera 82 del 28 gennaio 2019. La Regione ha potenziato il budget riservato alle risorse umane per l’ ospedale regionale e oggi, rispetto ai tetti imposti dalle leggi finanziarie, e cioè quelli riferiti al costo personale del 2004, si attesta a un livello superiore di oltre il 10%. La dotazione è passata da 140 a 156 milioni. Questa scelta corrisponde all’aumento dell’attività e della complessità dei casi trattati da Torrette, a favore di tutta la regione, del 15% negli ultimi tre anni.

Per quanto riguarda il reparto di Odontostomatologia l’azienda ha già predisposto un avviso a tempo determinato per assumere un altro igienista dentale. Completato l’iter per la revisione della dotazione organica si procederà con un concorso a tempo indeterminato – spiega il Direttore Michele Caporossi - .Il reparto costituisce una eccellenza a servizio di tutto il territorio ed è garantita la sua operatività. Un servizio che riteniamo strategico per la quantità e la qualità degli interventi effettuati, il personale specializzato, le innovazioni tecnologiche e l’avanguardia delle tecniche chirurgiche adottate. Tutto questo rende il reparto una struttura di eccellenza che dedica gran parte della propria attività al trattamento odontoiatrico di pazienti disabili ed odontofobici non collaboranti. E’ importante anche per gli studenti universitari che svolgono qui il loro tirocinio. Un patrimonio che non vogliamo assolutamente disperdere e che possiamo invece potenziare grazie alla Regione che ha riconosciuto all’Ospedale Regionale risorse in grado soddisfare i bisogni di salute dei cittadini”