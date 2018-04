Prevenzione delle malattie cardiovascolari, un incontro specifico all'università di Medicina

Sabato 21 Aprile presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Politecnica delle Marche di Torrette di Ancona si svolgerà la decima edizione del Congresso della Clinica di Medicina Interna e Geriatria, diretta dal professor Riccardo Sarzani, dal titolo “La necessità di più Medicina Interna Geriatrica per gestire le Complessità Cliniche” volto alla prevenzione delle malattie cardiovascolari che rimangono ancora oggi, sebbene facciano poco scalpore, la prima causa di disabilità e morte a livello nazionale e mondiale, seguite dalle malattie respiratorie. Al contrario di altre malattie più clamorose, l’infarto, lo scompenso cardiaco, l’ictus e la bronchite cronica sono malattie quasi sempre prevenibili. Da qui il bisogno probabilmente di una maggiore enfatizzazione da parte degli organi di stampa per quanto riguarda la prevenzione cardiovascolare e cardiopolmonare.

In aggiunta alla corretta prevenzione, tramite il riconoscimento precoce di condizioni come ipertensione arteriosa, dislipidemia e tabagismo, le innovative terapie in ambito cardiovascolare e respiratorio sono oggi al top per efficacia e sicurezza. Presso la Clinica di Medicina Interna e Geriatria con gli associati ambulatori del Centro Ipertensione, del Centro LIPIGEN per le dislipidemie e degli ambulatori pneumologici di Medicina Respiratoria assicuriamo quel continuum assistenziale indispensabile nel paziente affetto da plurime patologie.

Decimo Congresso della Clinica di Medicina Interna e Geriatria, Centro di Riferimento Regione Marche Ipertensione Arteriosa e Malattie Cardiovascolari, “Hypertension Excellence Centre” of European Society of Hypertension (ESH), Centro LIPIGEN della Società Italiana per lo Studio dell’Aterosclerosi (SISA), IRCCS-INRCA e Università Politecnica delle Marche, Ancona Sabato 21 aprile 2018 Aula Montessori, Facoltà di Medicina, UNIVPM, Ancona Responsabile Scientifico e Presidente: Prof. Riccardo Sarzani.