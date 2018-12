Ridurre le liste d'attesa in sanità, se ne parla con gli esperti

Applicare una gestione di tipo aziendale e manageriale alla sanità. Sarà davvero questo che potrà salvare il Servizio Sanitario Nazionale che, a quarant’anni dalla sua istituzione, sta mostrando evidenti segni di cedimento? Oppure, come viene definito da più parti, il nostro sistema di sanità pubblica è ancora uno tra i migliori al mondo? Ne discuteranno ad Ancona, il 13 dicembre, big della sanità e dell’economia nel talk evento “La sanità pubblica è bella? Sostanza e percezione”. L’evento, promosso da Ospedali Riuniti di Ancona, Regione Marche e Università Politecnica delle Marche, in collaborazione con Roche Italia e con il patrocinio della Fiaso vedrà la partecipazione dell’economista francese di fama internazionale, Jean Paul Fitoussi, noto ai più per la teorizzazione dei limiti delle misure del benessere fondate sul PIL.

In un contesto in cui sempre più italiani sono costretti a rinunciare alle cure per ragioni economiche e in cui la spesa sanitaria pubblica evidenzia una flessione, a fronte di un incremento di quella privata, risulta più che mai attuale e necessario riflettere sulla sostenibilità del nostro Sistema Sanitario Nazionale. È ancora in grado di garantire a tutti i cittadini uguali condizioni di accesso alle prestazioni sanitarie? Quanto la managerialità degli ospedali può davvero creare valore per il cittadino? Una risposta concreta arriva dagli Ospedali Riuniti di Ancona, dove grazie all’adozione di percorsi di Lean Management, si è riusciti ad incrementare prestazioni e qualità, puntando su dotazione

tecnologica, informatizzazione dei servizi e formazione costante del personale.