Giornata di raccolta del farmaco, aderisce anche la farmacia castelleonese

La Farmacia Comunale di Castelleone di Suasa aderisce alla XIX edizione della GRF (Giornata di Raccolta del Farmaco) che si svolgerà, in tutta Italia, sabato 9 febbraio, rendendosi disponibile a dare informazioni e indicazioni per come partecipare al progetto. L'iniziativa è rivolta ai cittadini e alle Aziende avendo l’unico fine di poter acquistare uno o più medicinali da banco da donare alle persone indigenti. I farmaci acquistati saranno consegnati direttamente agli oltre 1.700 enti assistenziali convenzionati, che si prendono cura di chi vive in difficoltà economica, attraverso la Fondazione Banco Farmaceutico onlus. Durante la GRF del 10 febbraio 2018, sono state raccolte 376.692 confezioni di farmaci, per un controvalore economico pari a 2.642.519 euro. Ne hanno beneficiato oltre 539.000 persone assistite dagli enti convenzionati. In 18 anni, la GRF ha raccolto più di 4.700.000 farmaci, per un controvalore superiore a 28 milioni di euro. Come affermato dal Presidente della Fondazione Banco Farmaceutico onlus, Sergio Daniotti: "Tutti i poveri hanno bisogno di coperte, di alimenti, di vestiti; e, soprattutto, di lavoro. Non tutti i poveri, però - è opinione comune - hanno bisogno di farmaci. Non sempre, almeno, ma solo quando si ammalano. Ecco: questo, in verità, capita molto più spesso, e in misura ben più drammatica, di quanto si immagini. Nel 2018, quasi 540.000 persone in stato di povertà hanno avuto bisogno di medicine, ma non hanno potuto acquistarle. Tuttavia, si sono potute curare ugualmente, grazie all’aiuto degli enti assistenziali. Partecipare alla Giornata di Raccolta del Farmaco e donare una medicina che sarà consegnata agli enti del proprio territorio è il modo più intelligente per aiutare il mondo della solidarietà e del Terzo settore a fare il proprio lavoro; è il modo più semplice per fare una cosa giusta”.

