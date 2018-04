Fondazione Salesi, una nuova sonda per il reparto Rianimazione Pediatrica

La Fondazione doterà il reparto di Rianimazione Pediatrica dell' Ospedale Materno- Infantile Salesi di Ancona di una Sonda Ecografica Cardiologica per lo studio, al letto del paziente, dell’ attività cardiaca ed emodinamica dei piccoli ricoverati in terapia intensiva. Questa Sonda sarà quindi molto utile perché consentirà questa attività nei piccoli pazienti che sommano questa patologia a quella respiratoria senza più doverlo trasportare in una cardiologia attrezzata con i problemi e il disagio che il trasferimento stesso comporterebbe. La Rianimazione Pediatrica dell’Ospedale Salesi è particolarmente specializzata nelle patologie respiratorie e per questo accoglie molti pazienti che arrivano da molti centri delle Marche e non solo.

La consegna ufficiale sarà domani mattina alle ore 10.30 presso la rianimazione dell'Ospedale Salesi di Ancona alla presenza anche dei donatori che ci hanno sostenuto in questa iniziativa.