Sanità ed informazione, nasce il primo front office contro le fake news

Nasce nelle Marche il primo front office in Italia dedicato alla lotta contro le fake news in oncologia. La Clinica Oncologia degli Ospedali Riuniti, con il supporto della Fondazione Ospedali Riuniti di Ancona Onlus e dell’Università Politecnica delle Marche, nell’ambito del “progetto accoglienza”, presenterà infatti lo sportello informativo dedicato alla corretta informazione in campo oncologico, mettendosi così a disposizione dei cittadini come un insostituibile punto di riferimento contro la cattiva informazione e le cosiddette bufale mediatiche. Troppo spesso i pazienti, infatti, si affidano a notizie reperite in internet che non sono scientificamente o clinicamente comprovate, creando una corto circuito informativo fuorviante e per questo molto pericoloso, soprattutto se si pensa che il fenomeno appare in drastico aumento.

Il “progetto accoglienza”, oltre allo Sportello, prevede anche la creazione di una Meditation Room, per consentire attività di raccoglimento e riflessione all’interno del Day hospital. L’iniziativa, nel suo complesso, sarà presentata nel corso di una conferenza stampa organizzata durante la prossima settimana.