Assistenza sanitaria gratuita per gli studenti fuori sede, ora è fatta

Dopo anni di battaglie per il diritto all'assistenza sanitaria gratuita per gli studenti fuori sede, la Lista Gulliver annuncia l'avvio del servizio dall'ERDIS. Fino ad ora infatti non esisteva un servizio ufficiale per gli studenti e l'unico modo per veder riconosciuta l'assistenza sanitaria di base era il cambio di domicilio sanitario, che comportava la perdita dei servizi nella città di provenienza.

Il Servizio è finanziato da ERDIS e per usufruirne è sufficiente esibire il libretto universitario. Il medico che effettua le prestazioni è il dottor Michele Caldaroni con ambulatorio in Corso Stamira 61 (tel. 071 2070636 – 2071359): lunedì, giovedì e venerdì, 9,30-11,30; martedì e mercoledì, 16,30-18,30.