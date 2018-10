Dissidi interni nel Pd, la Lega: «Noi viviamo tra la gente, loro il nulla cosmico»

«Mentre il Pd è su Marte, impegnato a dissertare sul nulla cosmico, organizzando Convegni in cui trova sempre ragione parlandosi addosso, la Lega resta sulla Terra, tra la gente, ad ascoltare i problemi nel tentativo di risolvere le questioni». Non le manda certo a dire il capogruppo della Lega nord, Sandro Zaffiri, a quelli che definisce i “litigiosi intellettuali del Pd”.

«Ormai sono una sorta di setta che si riunisce in tristissime occasioni, ultima delle quali il seminario di marcheuropa di Fermignano, manifestazione organizzata da tre anni dal Consiglio regionale per dibattere del nulla e alla quale si registrano sempre meno presenze”. “Chissà – si chiede Zaffiri – se hanno avuto almeno il buon gusto di citare il grave episodio accaduto proprio nella città dell’entroterra pesarese e che ha coinvolto un ex dirigente API, aggredito in casa da dei balordi?». «Ma questa – incalza l’esponente del Carroccio – è la situazione in cui attualmente il Pd si trova, cioè parlare di temi quali il terremoto, l’immigrazione, la sicurezza, le infrastrutture, ma senza la benché minima onestà intellettuale nell’ammettere di non aver mai fatto nulla di concreto per affrontare queste questioni. Noi – conclude Zaffiri – siamo sempre stati sul pezzo e continueremo ad esserci. Ogni giorno siamo nei luoghi del sisma, confrontandoci con le persone, ascoltando i problemi, cercando di trovare soluzioni concrete. Andiamo nei quartieri più degradati delle città per comprendere le situazioni. In tal senso, accogliamo con soddisfazione le due notizie del giorno, entrambe merito del Governo gialloverde e relative allo sblocco dei fondi per il completamento della SS76 e dell’arrivo nelle Marche di 54 nuove risorse professionali per le forze di polizia e pubblica sicurezza».