Whirpool, Coltorti: «Rilancio azienda cruciale per i comuni colpiti dal sisma»

«Ieri il ministro dello Sviluppo Economico Di Maio ha incontrato i sindaci dei comuni dell'area marchigiana interessata dalla crisi industriale di Whirlpool: il vicepremier si è detto pronto ad agire nel concreto a fronte di un piano aziendale che preveda riqualificazione del personale e magari il ritorno in Italia di linee di produzione spostate all'estero. Va sottolineato che il rilancio di Whirlpool, e in particolar modo dello stabilimento di Comunanza nell'ascolano, rappresentano un passaggio cruciale anche per quei tanti comuni del Sud delle Marche fiaccati dagli eventi sismici del 2016 e ora a forte rischio spopolamento».

Lo ha detto Mauro Coltorti, 5 stelle jesino e presidente della Commissione Trasporti del Senato che, anche lui a sua volta, ha avuto modo di incontrare i sindaci dei comuni terremotati. «Da presidente della commissione - ha aggiunto - da tempo mi sono attivato con Anas anche per focalizzare le principali criticità relative alle tratte stradali ancora malmesse dopo il terremoto. Ieri, prima dell'incontro al Mise, ho ricevuto in Senato una delegazione di sindaci per affrontare il problema infrastrutturale a tutto tondo. Una questione che va risolta subito e parallelamente alla crisi di Whirlpool, snodo cruciale per l'intero tessuto economico di quella zona».