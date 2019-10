La giunta ha approvato il progetto definitivo per l'illuminazione del Waterfront

La Giunta nella consueta riunione del martedì ha ieri approvato il progetto definitivo di illuminazione waterfront fino al centro. Il bando di gara sarà emesso entro l'anno. “Stiamo lavorando per rendere Ancona più bella, più attenta all'ambiente, piu innovativa e più sicura- aferma il sindaco Valeria Mancinelli -. Così sarà la nuova illuminazione del waterfront, che va dal Porto Antico – Ancona alla Mole, dal Guasco a corso Mazzini.

Essa prevede 500 nuovi punti luce a basso consumo energetico, predisposti per l'accesso Wi Fi e (in alcune aree sensibili) dotati di telecamere di videosorveglianza. E' un programma molto articolato come suggerisce il progetto definitivo approvato ieri in giunta. Lo avevamo previsto nel Piano Strategico, abbiamo ottenuto le risorse necessarie (oltre 2 milioni) con finanziamenti europei e la partnership col porto. Ora, a breve, si parte con la gara d'appalto”. Grazie al parternariato tra Comune di Ancona, Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico centrale, Soprintendenza, Università Politecnica delle Marche- in rete per l'attuazione dell'imponente progetto del Piano strategico del capoluogo Iti Waterfront 3.0 e destinatario di un finanziamento di 6,32 milioni di euro- si mette mano ad una componente essenziale dell'intervento complessivo, costituita dell'illuminazione del waterfront, con 350 punti luce che ne ridisegneranno il profilo e la zona più antica e pregevole della città.

Oltre alla riduzione dei consumi energetici (fonti luminose ad alto risparmio e alta durata, con notevole riduzione dell'inquinamento luminoso) si procede alla valorizzazione di quest'area che si avvia verso una importante trasformazione e rifunzionalizzazione, e alla non meno importante e parallela attivazione di servizi tecnologici integrati, in termini di sicurezza e fruibilità (wi-fi), necessari in un'area portuale e di grande movimento passeggeri e merci. L'investimento per la nuova illuminazione - che interesserà un percorso che dalla lanterna si snoda fino a piazza della Repubblica e di lì a Porta Pia, interessando anche il Duomo, Santa Maria della Piazza, Loggia dei Mercanti, Arco Clementino e Arco di Traiano e la via Maestra, da piazza del Senato a piazza della Repubblica- è pari a 2 milioni e 260.000 euro.