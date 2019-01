«I volontari della Protezione Civile sono nostro orgoglio, arriva Scuole Sicure»

«Qualche giorno fa ho letto una notizia che mi ha reso estremamente colpito, in modo positivo: il Corpo di Protezione Civile dell’Unione dei Comuni della Media Vallesina ha visto incrementare nell’ultimo anno il numero dei volontari, passati da 90 a 115» ha detto deputata del Movimento 5 Stelle Martina Parisse.

«Un corpo che è tra i più numerosi della Regione e composto da volontari formati, addestrati e preparati per svolgere con professionalità anche la specifica attività di prevenzione e lotta al rischio incendio. Sono orgogliosa di appartenere a un territorio che vanta 115 volontari: 115 persone che dedicano il loro tempo per gli altri, e come ha ricordato Papa Francesco in un’udienza pochi giorni prima del Natale: “La Protezione Civile italiana non smette mai di ricordarci che la salvaguardia del territorio in cui viviamo non è importante solo durante le grandi emergenze ma soprattutto nelle fasi di previsione e prevenzione. Cittadini volontari che spontaneamente si formano per essere solidali e prepararti in caso di emergenze: soccorrere con professionalità. Cittadini volontari che concorrono alla formazione e sensibilizzazione di uomini e prima di tutto di ragazzi responsabili: nella Vallesina è già arrivato alla nona edizione il progetto “Scuole Sicure” (e a breve sarà proposto anche a Jesi) che ha l’obiettivo di fornire agli studenti nozioni sui terremoti e regole per affrontare le calamità, sia a casa che a scuola. Progetto che si conclude con la Giornata della Prevenzione e Sicurezza che coinvolge alunni delle primarie e delle scuole secondarie di primo grado degli istituti locali, e tutti i cittadini. Un sentito grazie a tutti i volontari, ai coordinatori e alle autorità del territorio per il loro impegno", conclude la deputata pentastellatata Martina Parisse.