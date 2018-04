Conoscere il consiglio, visita formativa degli alunni della scuola media "Donatello"

Visita formativa in aula consiliare per gli studenti della scuola “Donatello” di Ancona, Istituto comprensivo "Cittadella-Margherita Hack". I circa cinquanta alunni di seconda media sono stati accolti a Palazzo Leopardi dal consigliere regionale Gianni Maggi che ha risposto alle loro numerose domande sull'attività dell'Assemblea legislativa. Al termine della visita la consegna dell'attestato di partecipazione al progetto "Conoscere il Consiglio" finalizzato ad avvicinare le giovani generazioni alle istituzioni. Prima di lasciare l'aula, i ragazzi hanno ricevuto, in ricordo della mattinata, la “brochure” realizzata dal Centro stampa dell'Assemblea legislativa dedicata al progetto "Conoscere il Consiglio".

L'Assemblea legislativa, da sempre vicina alle giovani generazioni, promuove diverse iniziative indirizzate alle scuole marchigiane. Oltre alle visite guidate e agli incontri formativi in aula consiliare, vengono organizzate visite a Palazzo delle Marche, sede istituzionale del l'Assemblea, con particolare attenzione alla Biblioteca regionale e alla "Cittadella della Cultura". La struttura “Biblioteca e documentazione” organizza, inoltre, iniziative di alternanza scuola-lavoro e laboratori. Durante l'anno scolastico in corso già 15 istituti comprensivi di tutta la regione hanno partecipato al progetto “Conoscere il Consiglio”, per un totale di oltre 400 studenti.