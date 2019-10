Visita di cortesia del nuovo comandante della guardia di finanza, in comune il generale Bolognese

Il sindaco di Ancona Valeria ha ricevuto oggi la visita di cortesia del nuovo comandante del Comando provinciale della Guardia di Finanza, generale Claudio Bolognese.

Al nuovo vertice della Guardia di Finanza il sindaco ha rivolto il più cordiale augurio di benvenuto sottolineando il momento di crescita che il capoluogo sta vivendo, sotto la spinta, tra l'altro, della crescita del Turismo, una risorsa fino a qualche anno fa impensabile per una città dalla tradizione portuale e mercantile. Questa nuova fase è possibile- ha riferito il Sindaco- grazie ad un rapporto di collaborazione vera tra le istituzioni. Il comandante Bolognese, che ha al suo attivo incarichi in svariate e diverse città, da L'Aquila a Messina, da Milano a Trieste, si è detto molto contento di potere operare nella città di Ancona, confermando la piena disponibilità a collaborare per un obiettivo comune.