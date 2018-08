Vigili di quartiere subito, presentata la mozione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Il Gruppo Consiliare Lega vuole dare risposte concrete a quei tanti cittadini che sentono la necessità di vedere migliorata la Sicurezza e la Legalità nei quartieri della nostra città. Così parla il Capogruppo Marco Ausili: “Riteniamo che bisogna prendere al più presto posizioni forti per arginare episodi di microcriminalità, disagio sociale e degrado che stanno sempre più investendo la nostra città. Per farlo proponiamo all’Amministrazione Comunale di potenziare da subito i Vigili di Quartiere. I Vigili di Quartiere, introdotti nel nostro Comune qualche anno fa, sono andati sempre più diminuendo, poiché sono stati spostati in uffici e mai rimpiazzati. Attualmente sono presenti solo due Vigili di Quartiere per l’intero territorio comunale. Tale numero è evidentemente insufficiente. Riteniamo che davanti alla crescente percezione di insicurezza e al montare di continui episodi di microcriminalità, l’Amministrazione debba poter far leva sulla Polizia Municipale, potenziando il numero dei Vigili di Quartiere che potranno lavorare in maniera integrata con la sezione di Polizia Giudiziaria e in ausilio alle Forze dell’Ordine per la prevenzione della microcriminalità. La mozione sarà votata entro settembre. Speriamo che tutte le forze politiche ne comprendano la bontà”. Così conclude il Capogruppo Marco Ausili: “Il corpo di Polizia Municipale è una vera e propria ricchezza per un Comune, che non può essere sprecata, ma che va utilizzata appieno per il bene della comunità. Bisogna dare al Corpo di Polizia Municipale il giusto peso, migliorarne la formazione, l’organico e le dotazioni, facendo espletare ad esso l’intera gamma delle funzioni che la normativa gli attribuisce, compreso l’ausilio alle Forze dell’Ordine per attività di pubblica sicurezza”. Cons. Capogruppo Marco Ausili Cons. Antonella Andreoli Cons. Maria Grazia De Angelis