Nelle strade devono tornare i vigili di quartiere, la mozione della Lega approda in Consiglio

I vigili di quartiere hanno una funzione importante perché, oltre a segnalare ai Servizi Sociali le situazioni di degrado e collaborare con le forze di Polizia nella prevenzione della microcriminalità, aiutano anche a contrastare quella percezione di insicurezza da parte dei cittadini, soprattutto in determinate zone più sensibili di Ancona. Per questo una delle prime battaglie intraprese dal gruppo della Lega in consiglio, guidata dal capogruppo Marco Ausili, è quella di rilanciare e implementare la figura del vigile di quartiere, di contro ad una amministrazione che, in passato, aveva anche espresso la volontà di politica di derubricare la figura dell'agente della Municipale ad un mero amministratore.

E’ questa l’idea alla base della mozione che sarà presentata, discussa e votata al prossimo consiglio comunale previsto per il 3 settembre, a firma di tutta la truppa leghista (foto in basso): oltre Ausili anche Antonella Andreoli e Maria Grazie De Angelis. “Rilevato che il numero dei consiglieri è andato diminuendo nel corso degli anni, a causa di continui spostamenti degli agenti in altri uffici senza che fossero contestualmente rimpiazzati - si legge nel documento - fino ad arrivare ad un numero di 2 agenti per tutto il territorio comunale, considerati gli indirizzi di governo del Comune 2018-2023 in cui si afferma la necessità di potenziare la Polizia Locale e la distribuzione degli agenti in tutti i quartieri della città, impegna l’amministrazione ad implementare il numero dei vigili di quartiere distribuendoli sul territorio in maniera congrua alle reali necessità dei singoli quartieri”.

Dunque lunedì la mozione verrà sottoposta al parere del consiglio comunale, sarà discussa e poi votata. E se la maggioranza dovesse accoglierla, l’amministrazione dovrà impegnarsi a riorganizzare il lavoro della Polizia locale in questo senso.

Gallery