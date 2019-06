Camerano, riparte l'isola pedonale per il periodo estivo

Anche quest'anno, a Camerano è prevista la chiusura del traffico veicolare in piazza Roma nelle ore serali del venerdì, del sabato e della domenica per il periodo che va dal 28 giugno al 1 settembre. Il divieto di transito alle auto scatterà dalle ore 19,45 e finirà alle ore 23,45. Oltre ai fine settimana, il traffico sarà interdetto in occasione della festa del patrono e del Rosso Conero con ordinanze specifiche che riguarderanno tutto il centro urbano.

La proposta di istituire un'isola pedonale, ha sempre avuto come finalità quella di garantire maggior sicurezza ai pedoni, che nelle serate estive aumentano considerevolmente, soprattutto il venerdì, il sabato e la domenica sera. La constatazione di una eccessiva presenza di traffico nella strada aveva portato l'amministrazione ad individuare misure temporanee di riduzione del «Oggi possiamo riscontrare che tale iniziativa è apprezzata soprattutto da famiglie e bambini che possono in tutta tranquillità godere interamente della Piazza principale del Paese tre serate a settimana, per tutto il periodo estivo» ha spiegato l'assessore Polizia Locale Costantino Renato.