Forza Italia contro "via Cucchi": «Le strade si intitolano agli eroi, non a tossicodipendenti»

Forza Italia Ancona esprime sconcerto e prende le distanze dalla proposta di Altra idea di Città di intitolare una via a Stefano Cucchi e in un comunicato a firma Daniele Silvetti, coordinatore provinciale, Teresa Stefania Dai Pra' commissario comunale e Luca Mariotti, vice commissario comunale, si legge:

"La vicenda del Cucchi rappresenta certamente una pagina dolorosa del nostro Paese e un'ombra sull'operato dei Carabinieri con la conseguente condanna dei militari coinvolti. L' Arma dei Carabinieri resta un caposaldo della nostra identità, della nostra sicurezza. Uomini e donne in divisa che ogni giorno ci permettono di vivere in tranquillità e per quanto grave e vergognosa sia la vicenda di Stefano Cucchi non devono mai essere messi in discussione. Le vie si intitolano agli eroi, a coloro che hanno scritto pagine importanti per il nostro Paese non ad un ragazzo che purtroppo era un tossicodipendente e con precedenti penali. Le vie di Ancona dovrebbero essere intitolate ai Martiri delle Foibe troppo spesso dimenticati. Ai tanti uomini e donne che muoiono nello svolgimento del loro lavoro, alle vittime dimenticate del Sisma che attendono ancora risposte, alle vittime del femminicidio, infanticidio, alle tante vittime nascoste e silenziose.Forza Italia Ancona esprime solidarietà per il dramma vissuto dalla famiglia di Stefano Cucchi ma ribadiamo con fermezza la nostra contrarietà alla proposta del Consigliere Rubini".