Anche i Verdi contro il parcheggio dentro al Cardeto

I Verdi di Ancona confermano una netta contrarietà all’accesso di auto e alla realizzazione di parcheggi all’interno del Parco del Cardeto e auspicano che anche per i veicoli commerciali si preveda presto l’utilizzo esclusivo di mezzi elettrici per la consegna delle merci alle attività, come in molte aree densamente abitate, diminuendo così anche l’inquinamento acustico.

"L’accessibilità del Cardeto, nel cuore del centro storico, deve rientrare all’interno di un progetto ampio di mobilità dolce che sosteniamo da sempre - fanno sapere dal gruppo dei Verdi dorici con una nota - La notizia della richiesta da parte dei concessionari del Vecchio Faro, pertanto ci sembra non in linea con le politiche non solo nazionali, ma mondiali sulla riduzione dell’inquinamento dovuto al traffico che hanno determinato l’estensione delle ZTL urbane, la promozione dell’uso di biciclette, lo sviluppo delle reti di viabilità pedonale e l’uso di veicolo elettrici. La città di Ancona già nel 2016 ha aderito al Patto per il Clima e l’Energia e proprio in questi giorni un esponente della nostra amministrazione comunale è a Bruxelles per rappresentarci, ciò conferma l’impegno di agire nella direzione di protezione della qualità ambientale e di riduzione della vulnerabilità del territorio a fronte dei diversi impatti del cambiamento climatico".