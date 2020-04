I Verdi delle Marche si stringono attorno a Gianluca Carrabs per la morte della mamma

ANCONA - L'esecutivo regionale dei Verdi delle Marche e tutti gli iscritti marchigiani si stringono attorno al loro tesoriere, Gianluca Carrabs, e la sua famiglia, esprimendo loro le più sentite condoglianze per la perdita della cara mamma, Romilda Luongo, deceduta questa mattina.

«In questo momento così particolare, nel quale diventano impossibili le dimostrazioni di vicinanza fisica, - si legge in una nota dei Verdi - vogliamo far sentire tutto il nostro calore a Gianluca. Gianluca, il nostro impegno per affermare i valori in cui crediamo non potrà che consolidare e accrescere la stima, l'affetto e la vicinanza che vogliamo farti sentire forte, oggi e per il futuro. Ti siamo vicini».