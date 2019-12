Vaccini, la Pergolesi ad Asur e Regione: «Stop a esclusioni irregolari dei bimbi da scuola»

«Stop alle esclusioni irregolari dei bambini da scuola». A chiederlo è la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, Romina Pergolesi, inviando una nota ad Asur Marche, dirigenti scolastici, nonché alla giunta Ceriscioli e al Governo, affinché «ci si attenga al rispetto delle norme nazionali riguardanti gli accessi ai nidi e materne in merito all'obbligo vaccinale».

«Ho riscontrato la presenza di circolari dell’Asur che forniscono indicazioni ai dirigenti dei servizi educativi per l’infanzia in merito alle procedure da adottare per l’esclusione o l’ammissione dei bambini, nonostante la norma fissi in capo ai soli dirigenti scolastici tale prerogativa e responsabilità – spiega l'esponente pentastellata -. Tali indicazioni, poi, risultano essere pesantemente difformi dalle procedure indicate nel DL 73/2019, la cosiddetta legge Lorenzin. Ciò rischia di creare caos nei vari istituti e, soprattutto, l’esclusione irregolare di bambini per i quali i genitori avrebbero invece rispettato quanto disposto dal medesimo decreto legislativo». La nota invita i direttori dell'azienda sanitaria, nonché il responsabile dell’Ufficio scolastico regionale, «a verificare la piena correttezza degli iter procedimentali posti in essere, con particolare attenzione agli eventuali provvedimenti di esclusione emessi nei confronti di iscritti ai servizi educativi per l’infanzia, materne e nidi, e a procedere, all’esito di tali verifiche, all’annullamento in autotutela di tutti gli atti ed i provvedimenti ritenuti in violazione delle normative nazionali».

«Ho ritenuto opportuno chiamare in causa Ceriscioli ed i ministri competenti – puntualizza Romina Pergolesi – affinché attivino le loro prerogative di controllo sugli enti coinvolti e sulle procedure di esclusione poste in essere qui nelle Marche. La legge Lorenzin è già pessima, ma nelle Marche si rischia di renderla persino peggiore, con iniziative degli uffici che la rendono ancora più discriminante di quello che già è. Sto preparando anche un'interrogazione da presentare in consiglio regionale».