Decreto vaccini, l'appello dei 5 Stelle: incontro pubblico con genitori e dirigenti scolastici

La consigliera regionale Romina Pergolesi organizza un confronto aperto a genitori e dirigenti scolastici per spiegare cosa prevede la norma. Appuntamento lunedì 7 maggio, al Circolo Cittadino, ore 21.15. Sospendere o revocare la circolare congiunta MIUR-Ministero della Salute n.2166 del 27.02.2018, o perlomeno le parti ritenute in contrasto con le normative primarie. È quanto ha chiesto Romina Pergolesi, consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, ai Ministeri della Salute e dell'Istruzione, al fine di fare chiarezza all'interno dei plessi scolastici. Un'istanza, partita dalle Marche, a cui stanno aderendo altre regioni in Italia.



A conferma della confusione che si è creata, essendo il decreto e le successive circolari applicative non di agevole interpretazione, alcune scuole stanno inviando lettere ai genitori per chiedere nuova documentazione anche a quanti hanno già consegnato copia della formale richiesta di vaccinazione (inviata all'Asur ad inizio anno scolastico). Sembra stiano chiedendo persino la copia della lettera di prenotazione. Non è un caso che anche l'Avvocatura dello Stato, sezione Umbria, abbia confermato la legittimità delle nostre preoccupazioni, con particolare riferimento proprio alla circolare sopracitata che indica scadenze non previste dal Decreto Lorenzin. Per fare il punto, il Movimento 5 Stelle organizza un primo incontro pubblico aperto anche ai dirigenti scolastici interessati, al fine di spiegare cosa prevede esattamente la normativa e provare a rispondere ai tanti dubbi dei genitori. Anche perché questa situazione, volente o nolente, si ripercuote inevitabilmente sui bambini. Appuntamento lunedì 7 maggio, ore 21.15, al Circolo Cittadino, via XX Settembre, 2 a Jesi.