Uscita dal porto, le opposizioni chiedono il consiglio comunale aperto

I Consiglieri Comunali del Gruppo Lega-MNS, formato dal Capogruppo Marco Ausili, dalla Consigliera Maria Grazia De Angelis e dalla Consigliera Antonella Andreoli, e il Consigliere del Gruppo Fratelli d’Italia Angelo Eliantonio hanno depositato oggi la richiesta di convocare un Consiglio Aperto sul tema dell’Uscita Nord e della viabilità di Torrette. La richiesta è stata sottoscritta dai Consiglieri di Forza Italia, 60100 e Movimento 5 Stelle.

I Consiglieri di Lega-MNS e Fratelli d’Italia affermano che: “Abbiamo preso questa iniziativa perché riteniamo che i temi dell’Uscita Nord e della viabilità di Torrette, e i concomitanti Lungomare Nord e il raddoppio della Variante, sono di grande rilevanza per gli interessi dell’intera comunità, per il bene dell’economia cittadina e per il benessere degli abitanti del quartiere di Torrette. Argomenti che non possono più essere rimandati e sulla realizzazione dei quali esprimiamo preoccupazione, vista l’inaffidabilità di Governo e Amministrazione Comunale, amministrazione che per anni si è caratterizzata per ritardi e immobilismo facendo mancare peso politico in relazione ad un’opera strategica come quella in oggetto. Il Consiglio Aperto consentirà di informare appieno la cittadinanza sulla situazione progettuale, di condividere con forza il convincimento che Uscita Nord e viabilità di Torrette sono argomenti da trattare con precisione e urgenza, di approfondire i temi con la collaborazione delle istituzioni, a tutti i livelli, dei cittadini e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate".