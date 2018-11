L'uscita dal porto torna in Parlamento: «Serve un'alternativa alla Ovest»

Con un’interrogazione depositata ieri, la senatrice M5S Donatella Agostinelli ha chiesto al Governo se e come intervenire per rimediare ai pasticci prodotti dai precedenti governi per la nuova strada di collegamento del porto di Ancona con la grande viabilità. «Nonostante la firma del protocollo di intesa di febbraio 2017 - ha detto l'Agostinelli - la situazione al momento è ferma in attesa che venga definita la questione relativa all’Uscita Ovest, che più di un anno fa era stata bocciata dall’ex Ministro Delrio dopo che noi del M5S avevamo scoperto l’inganno di un piano finanziario che si basava su dati di traffico sovrastimati in modo inverosimile. Dopo anni di prese in giro da parte dei governi di centrodestra e centrosinistra, sostenuti a spada tratta dalle giunte comunali fino a negare l’evidenza, i cittadini anconetani e gli operatori economici del capoluogo e della regione sollecitano l'Anas affinché realizzi questo collegamento necessario allo sviluppo del porto Dorico e a migliorare la qualità dell’aria dei quartieri che oggi soffrono il traffico giornaliero dei TIR in transito».

L’interrogazione presentata, spiega la senatrice «oltre a chiedere al Ministro che venga messa al più presto la parola fine all’uscita ovest per procedere speditamente alla individuazione e progettazione di una nuova strada efficiente e rispettosa dell’ambiente, chiede anche di fare luce su quanto accaduto in questi anni e su eventuali responsabilità per un progetto grossolanamente sbagliato che ha fatto perdere tempo, soldi e salute ai cittadini anconetani. Auspico che questo mio intervento - conclude la Agostinelli - faccia porre al Governo la giusta attenzione sulle necessità del capoluogo Dorico ed eviti che l’uscita ovest continui a fare danni alla città impedendo la realizzazione di una valida alternativa».