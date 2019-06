Università di Jesi, M5S: «Agevolazioni per gli studenti penalizzati dalla fine dei corsi»

«Obiettivo raggiunto». Romina Pergolesi, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, plaude alla decisione dell'Università di Macerata di prevedere contributi per gli studenti iscritti ai corsi universitari a Jesi che, a causa del mancato rinnovo della convenzione fra lo stesso ateneo e la Fondazione Colocci, saranno costretti a spostarsi in altra sede per proseguire gli studi.



Tutto è partito da un'interrogazione dell'esponente pentastellata che chiedeva alla regione di farsi parte attiva nei confronti del governo affinché fossero ridotti i disagi agli iscritti di Jesi, obbligati a raggiungere altre città delle Marche per prendere parte alle lezioni che, dall'autunno, non si svolgeranno più all'ex Cuppari di corso Matteotti. «La chiusura della sede distaccata di Jesi, a partire dall’anno accademico 2019/2020 – evidenzia Romina Pergolesi - ha suggerito all'Università di Macerata di adottare provvedimenti, nella fattispecie un esonero speciale, che agevolino attraverso sconti le iscrizioni degli studenti in corso al secondo e terzo anno del corso di laurea in Scienze giuridiche applicate (L-14) e al secondo anno del corso di laurea magistrale in Scienze dell’amministrazione pubblica e privata (LM-63), al fine di contenere eventuali disagi collegati alla conclusione dell’accordo convenzionale con la Fondazione Colocci».



«È un piccolo grande risultato del Movimento, ottenuto collaborando con il comitato studentesco dell'università jesina – spiega Pergolesi -. Determinante l'interessamento del ministro Bonisoli e l'impegno dell'assessore regionale Bravi. In un periodo di crisi economica è un aiuto per gli studenti. Siamo molto contenti».