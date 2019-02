«Intitolare l'Università al professor Alfredo Trifogli»

«Dopo aver appreso che il 15 marzo prossimo, in occasione dei 50 anni dell'Università Politecnica delle Marche, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà in visita ad Ancona per presenziare all’inaugurazione del nuovo Anno accademico, rivolgiamo un accorato appello al Magnifico Rettore, al Senato accademico e al Consiglio di Amministrazione dell’Università, affinché predispongano l’intitolazione dell’Università stessa al Prof. Alfredo Trifogli che ne è stato il promotore e il fondatore. Invito altresì il sindaco di Ancona e il Consiglio comunale a votare l’Ordine del giorno presentato a sostegno di questa richiesta. Quale migliore occasione della visita del Presidente della Repubblica, per dare lustro e visibilità ad uno dei più illuminati amministratori della nostra città, distintosi oltre che per la creazione della Università Politecnica delle Marche, anche per le numerose iniziative nel campo sociale e culturale, come la creazione del Parco della Cittadella o il prestigioso Premio Marche e come Sindaco per la ricostruzione post terremoto del 1972». Così il consigliere di Forza Italia Daniele Berardinelli.