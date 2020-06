Turismo, promozione delle Marche: ok della giunta a programma da 22 milioni

ANCONA - Via libera della giunta regionale al Programma promozionale turistico delle Marche 2020. Un Piano, elaborato ad inizio anno ma rimodulatato in seguito all'emergenza sanitaria da Coronavirus, che potra' disporre tra risorse del bilancio regionale e fondi Por-Fesr 2014-2020 di 22,27 milioni di euro. L'obiettivo e' quello del rafforzamento e il riposizionamento del brand Marche verso l'Italia e verso l'estero attraverso il potenziamento di azioni promozionali.

"Il settore del Turismo in ogni sua filiera ha risentito e risente pesantemente delle misure contenitive messe in atto a causa della pandemia e anche alla luce di questo abbiamo individuato un complesso di attivita' di comunicazione e promozione, puntando agli elementi di differenziazione della nostra offerta- spiega in una nota l'assessore regionale al Turismo, Moreno Pieroni- rendendoli punti di forza per una maggiore attrattivita', che abbia come messaggio forte: tante offerte ma un unico brand a rappresentare un sistema coeso e organizzato, attento a curare l'immagine complessiva". Il Programma promozionale si articola in tre sezioni: le linee di indirizzo, il piano operativo di promozione turistica e gli interventi per lo sviluppo delle politiche di accoglienza turistica. Il Piano mira a veicolare il brand Marche ed i cluster di riferimento di tale progetto ma anche a seguire le strategie individuate dalla exit strategy messa a punto nel corso dell'emergenza attraverso un tavolo di coordinamento per promuovere le Marche come destinazione sicura, accogliente, vicina e da scoprire ed, infine, economica. La promozione si attuera' attraverso i mezzi di comunicazione piu' tradizionali come televisione e radio soprattutto attraverso i grandi eventi mediatici e gli eventi sportivi per garantire visibilita' e promozione delle attivita' legate al cluster bike e al progetto Marche Outdoor.

Nel piano media saranno naturalmente presenti anche testate nazionali ed estere di grande tiratura o specializzate in diversi ambiti. Per la radio viene riconfermata la promozione sulle reti Radio Rai con gli spot relativi alla Campagna del progetto Marche Outdoor. Riconfermata anche la Campagna promozionale 'Marche, bellezza infinita' che vedra' ancora come protagonista Giancarlo Giannini. "Ripartiamo dal turismo e con il turismo- conclude il presidente della Regione, Luca Ceriscioli- da dove ci eravamo lasciati prima del Covid, con l'ottimo riconoscimento Marche Best in Travel 2020 di Lonely Planet e moltissime iniziative e progetti in cantiere. Il turismo per noi e' una ricchezza importante anche in termini di addetti e quindi di possibilita' di lavoro. Non ultimo, il turismo e' una risorsa non delocalizzabile. Quindi investire sul turismo significa creare valore stabile per il nostro territorio".