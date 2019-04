Le Grotte di Frasassi a Roma: «Grotte turistiche, importante opportunità di sviluppo»

“Ieri 2 Aprile, ho incontrato a Roma una delegazione dell’Agti, l’Associazione grotte turistiche italiane. Fra Presenti anche Luigi Quarchioni e Riccardo Strano, rispettivamente direttore e vicepresidente del Consorzio Grotte di Frasassi, per avviare il confronto sulla proposta di legge targata M5S sulla valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico italiano. In particolare ci siamo confrontati sulla figura professionale della guida ‘delle grotte turistiche’, che non può contare su un quadro normativo che ne definisca prerogative e specificità”. Lo dichiara Patrizia Terzoni, vice Presidente della Commissione Ambiente alla Camera e prima firmataria della proposta normativa. Nello specifico si tratta di una "Legge quadro in materia di tutela, protezione e valorizzazione del patrimonio geologico, speleologico e geominerario, nonché delega al Governo per l'istituzione della rete dei parchi geominerari e delle miniere-museo"

Obiettivo dell’incontro è stato di iniziare una collaborazione ed un confronto sulla proposta di legge, che punta a valorizzare al massimo il patrimonio italiano delle grotte turistiche, e i cui benefici ricadranno sul territorio. “Per quello che riguarda le Marche, ovviamente, l’intenzione è che le misure contenute nella proposta aiutino ad implementare e sfruttare a pieno il già enorme potenziale costituito dalle Grotte di Frasassi, assett fondamentale per il turismo locale e non solo.”

Oltre a questo “ci siamo confrontati sulla figura professionale della guida ‘delle grotte turistiche’, che non può contare su un quadro normativo che ne definisca prerogative e specificità” ha dichiarato Terzoni. “In questa proposta di legge si cerca inoltre di definire un quadro generale sulla protezione e valorizzazione anche del patrimonio speleologico non turistico, mettendo al centro la figura dello speleologo e coinvolgendo tutti i soggetti attivi del settore, come La Società Speleologica Italiana - SSI e il Club Alpino Italiano - CAI. La nostra proposta è volta a tutelare e allo stesso tempo valorizzare un grande tesoro italiano nascosto nelle viscere della terra, un patrimonio naturale di altissimo valore, spesso modificato dall’uomo. Le nostre grotte sono molto frequentate e potrebbero diventare una preziosa opportunità economica, sempre nel rispetto di tutela ambientale per lo sviluppo turistico di territori spesso situati in aree marginali del Paese." “A trarre beneficio dalle nuove proposte sarebbe anche la miniera di Cabernardi, parte del Parco dello Zolfo delle Marche, a cui verrebbe finalmente dato un quadro normativo. Altro tassello della legge è infatti rappresentata dalla volontà di introdurre una serie di misure che rilancino il settore e di promuovere, attraverso una delega al governo, l'istituzione di una rete dei parchi geominerari e delle miniere-museo.” Conclude la Parlamentare pentastellata.