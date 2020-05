Turismo, Zaffiri (Lega): «La giunta riapra le Grotte di Frasassi»

ANCONA - «Riaprire le Grotte di Frasassi naturalmente nel rispetto di tutte le precauzioni e le tutele sia per il personale che per i visitatori». A chiederlo in una nota depositata in consiglio regionale e' il consigliere Sandro Zaffiri (Lega) che ricorda come il lockdown dovuto all'emergenza Coronavirus abbia costretto alla chiusura delle Grotte determinando notevoli perdite per il Consorzio Frasassi. Circa un milione di euro secondo il capogruppo del Carroccio marchigiano.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«La chiusura delle Grotte rappresenta non solo un problema per il Consorzio ma anche per l'indotto, visto che il traino del complesso ipogeo e' fondamentale per le attivita' economiche del territorio- spiega Zaffiri nella mozione-. Siamo preoccupati per gli effetti del lockdown sul circuito economico non solo del Comune di Genga e di tutto l'entroterra, ma anche dell'intera regione visto che le Grotte, uno dei complessi carsici piu' interessanti e noti d'Italia, rappresentano un importante volano anche per il settore turistico. È quindi necessaria una rapida riapertura del complesso ipogeo gengarino».