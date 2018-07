Tombolini attacca sul comandante falconarese alla guida dei vigili dorici

L'incarico temporaneo di comandante affidato ad Alberto Brunetti, già comandante dei vigili di Falconara, da Valeria Mancinelli in attesa del nuovo bando, finisce nel mirino del consigliere di Ancona 60100 Stefano Tombolini che scrive al Prefetto. Il recente sfidante del ballottaggio segnala che «Brunetti è nella stessa situazione del comandante del Comune di Ancona: fu incaricato dal sindaco di Falconara Brandoni ed è scaduto dal suo incarico e dal ruolo di ufficiale di Polizia Giudiziaria alla scadenza del Sindaco Brandoni». Tombolini allega il decreto sindacale di nomina firmato da Brandoni ma prende un granchio. Brunetti è infatti stato prorogato lo scorso 28 giugno, insieme a tutti gli altri dirigenti del Comune di Falconara, dal neosindaco Stefania Signorini. Fino a fine mese.

«Brunetti – spiega l'assessore Stefano Foresi - è comandante a tutti gli effetti. Da noi farà 9 ore a settimana e sarà affiancato da un vice esperto come Ferrauti, la storia di Ancona. La polemica di Tombolini? Io non ne voglio fare perché i fatti parlano da soli». Extra missiva al Prefetto, Tombolini critica la pressoché certa riconferma di Liliana Rovaldi. «Gli organi di stampa segnalano predittivamente la sua conferma quale futuro nuovo comandante,al termine della procedura selettiva che dovrà essere obbligatoriamente svolta – aggiunge Tombolini - Il modello Ancona, quello conclamato dagli abbracci e baci in sala stampa della Rovaldi al confermato sindaco Mancinelli: il sistema del potere che si fonda su livelli amicali trascurando spesso i legittimi interessi della città e dei cittadini. La questione Rovaldi, appare destare assoluta preoccupazione: come è possibile che una procedura selettiva abbia già un predestinato».