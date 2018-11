Terremoto, Vito Crimi sarà sottosegretario alle aree del sisma

Il pentastellato Vito Crimi entra nel governo Conte e la notizia ha i suoi riflessi anche nelle Marche visto che si tratta di un posto da sottosegretario con delega alle aree terremotate. Subito è arrivato il commento del senatore jesino Mauro Coltorti. «Accogliamo con grande soddisfazione - dice - l'assegnazione della delega per le aree terremotate a Crimi. Un segnale netto e importante sulla volontà di questo governo di imprimere un cambio di passo nella gestione dei processi di gestione e ricostruzione delle zone interessate da eventi sismici».

«Da marchigiano - aggiunge Coltorti - ho più volte segnalato la necessità di individuare una figura nel governo che facesse da punto d'allaccio tra gli amministratori locali - e quindi i territori - e Roma. Il fatto che sia una persona meticolosa, capace e di estrema sensibilità sui problemi umani e socio-economici come Vito Crimi a ricoprire tale ruolo è il segnale che ora il governo fa sul serio. A lui e a tutti coloro che dovranno lavorare per ridare anima ai comuni devastati dal sisma va un grande in bocca al lupo. Purtroppo si è perso troppo tempo, ma con il governo Conte il futuro delle popolazioni terremotate torna finalmente al centro dell'agenda politica».