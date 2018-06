Sisma, il Ministro dei Beni Culturali nelle zone terremotate

E’ arrivato nella prima mattinata a Visso il ministro del Beni culturali e del Turismo, Alberto Bonisoli accolto nelle immediate vicinanze del nucleo storico dal presidente della Regione , Luca Ceriscioli e dal sindaco Giuliano Pazzaglini. Un incontro dai toni cordiali che il ministro ha impresso da subito all’appuntamento visitando anche insieme anche al Commissario straordinario Paola De Micheli, la zona rossa di Visso e poi la Collegiata di Santa Maria per rendersi conto di persona dell’entità dei danni causati dal sisma.

“Sono qui a Visso per la prima volta - ha detto il Ministro - e per me è una cosa molto importante per due ragioni: la prima volta da Ministro in questa area così devastata che vuole essere un segnale di attenzione anche a distanza di anni in un “cantiere” del nostro Paese, per dire che noi ci siamo e ci saremo. La seconda ragione che ci sono oltre 100 comuni interessati dai vari terremoti tra il 2016 e 2017 e allora Visso potrebbe essere il simbolo dei tantissimi borghi italiani bellissimi e danneggiati e che meritano ognuno un’attenzione speciale . Quello che è successo riaccadra', bisogna imparare a gestire queste situazioni. Bisogna riconoscere quello che è stato fatto finora anche dalla Regione, un’ importante opera di messa in sicurezza e ricostruzione, ma occorre prepararsi al nuovo. Occorre adoperarsi per far vedere agli italiani come sono questi territori e di cosa hanno bisogno.” Sulle opportunità di ripresa legate al Turismo Bonisoli ha aggiunto che “esistono già delle iniziative portate avanti dalla Regione Marche dal punto vista turistico. Possiamo fare di più - ha affermato -, venendo qui ho visto delle piazzole per i camper. Ecco questo potrebbe essere un settore da sviluppare".

“Un approccio molto positivo con il Ministro – ha commentato il presidente Ceriscioli – che ha scelto come prima visita Visso, riconosciuta rappresentante dei tanti borghi bellissimi che costituiscono una parte fondamentale del nostro patrimonio culturale e che meritano di essere recuperati in un Paese come l’Italia che punta sulla bellezza e sulla Cultura, anche come volano di economia e turismo. Bonisoli ha sottolineato l’impegno della Regione Marche che ha scelto proprio il turismo e la cultura come strada per il rilancio. Lo abbiamo fatto nell’immediato e continueremo a farlo in maniera strategica con il Piano di Sviluppo che vede concentrarsi attorno alla Cultura gran parte dei progetti di rilancio e sviluppo di queste aree. Sicuramente un buon inizio e speriamo in una proficua collaborazione con l’obiettivo che condividiamo di utilizzare proprio la Cultura come leva di crescita del territorio. “

Il presidente Ceriscioli nel salutare e ringraziare il Ministro per la visita, gli ha consegnato un dossier sul lavoro svolto dalla Regione e ciò che è nel programma di ricostruzione e recupero. Anche l’assessore regionale al Turismo- Cultura, Moreno Pieroni, presente all’incontro, nel ringraziare per l’attenzione riservata alle Marche ha ricordato che è stato presentato al Ministero una proposta di programma per la valorizzazione del patrimonio culturale delle aree interne in chiave turistica, sia nel settore dell’accoglienza che della promozione, sia a livello occupazionale e quindi di sviluppo e rilancio . “L’auspicio sincero – ha detto l’assessore – è che vengano condivisi gli obiettivi di questa importante progettualità in un’ ottica di stretta collaborazione con il Ministero dei Beni Culturali .”