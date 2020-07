Terremoto, Prisco (Fdi): «Mangialardi scarica sull'opposizione le responsabilità del Pd»

«Siamo rammaricati del fatto che il pacchetto di misure per il sisma non sia passato e che nel decreto Rilancio non ci sia un euro destinato alla ricostruzione post-sisma. È inutile che Mangialardi mischi le carte dietro a una generica responsabilità della commissione Bilancio quando ad aver bocciato le proposte è il Governo giallorosso, il Pd e gli stessi partiti che lo appoggiano nella corsa alla Presidenza». È quanto dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Emanuele Prisco, commissario di Fdi per le Marche.

«Con questo tentativo maldestro di addossare responsabilità ad altri, sta cercando di ingannare i cittadini. L’unico e vero tema è che bisogna dare risposte a questi territori perché la ricostruzione è ancora ferma e quindi chiediamo al Governo e alla maggioranza di correggere il provvedimento al Senato o di inserire le misure nel primo documento utile, il decreto semplificazioni».