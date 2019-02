Anci Marche al Commissario Farabollini: «Velocizzare la ricostruzione»

La ricostruzione partita solo in percentuali non significative è figlia di una complessità delle procedure che complica qualsiasi azione. Ecco allora che il consiglio direttivo dell’Anci Marche nell’incontro con il Commissario Farabollini ha chiesto “di trovare le soluzioni soprattutto normative che permettano di velocizzare la ricostruzioni altrimenti – ha detto il Presidente Mangialardi – ci si assuma la responsabilità di dire che il nostro entroterra è destinato allo spopolamento”.

Nel corso dell’incontro con gran parte dei sindaci, il Commissario Farabollini ha fatto il punto sui molti punti controversi che preoccupano i sindaci annunciando un prossimo incontro già giovedì col sottosegretario Vito Crimi nel quale ci sarà sul tavolo anche il tema del rimborso Tosap. “Ringraziamo il commissario per la disponibilità ad incontrarci e a ritrovarci in tempi brevi per fare il punto con questo direttivo che rappresenta tutti i comuni delle Marche.