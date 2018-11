Terremoto, Ceriscioli duro sul Decreto Genova: «E' incostituzionale, lo impugneremo»

«Non appena il decreto Genova diventera' legge, la Regione Marche lo impugnera' per incostituzionalita'. La legge infatti non rispetta la Costituzione perche' non prevede l'intesa con le Regioni su materie concorrenti, come previsto dagli articoli 117 e 118. Non appena verra' pubblicato in Gazzetta ufficiale lo impugneremo». Cosi' all'Agenzia Dire il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, commenta le misure riguardanti la ricostruzione nel Centro Italia colpito dal sisma del 2016 inserite nel decreto Genova approvato ieri al Senato.