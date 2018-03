Terremoto, Ceriscioli: «Consegnate ad Ussita le ultime 21 casette»

Questa mattina il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli accolto dal Commissario Straordinario Mauro Passerotti del Comune di Ussita ha consegnato, nell’area Pieve, le ultime 21 casette ai cittadini, come da programma.

«A luglio dello scorso anno – ha sottolineato Ceriscioli - mi trovavo in questa area mentre le imprese stavano realizzando lavori di sbancamento per allestire le casette e oggi nel veder consegnare le ultime mi riempie di soddisfazione Si restituisce una casa fatta con qualità e dignità e che serve per accompagnare i cittadini ad un percorso di uscita dall’emergenza per la ricostruzione. Ci sono risorse importanti che riguardano tanti aspetti della vita della comunità per farla ripartire e siamo convinti che serva più semplificazione. Infatti, in ogni passaggio che c’è stato per la realizzazione dei decreti abbiamo avuto l’occasione per proporre strumenti di semplificazione. Alcuni li abbiamo proposti sin dai primi decreti e non sono stati mai accolti però insistiamo e li riproponiamo. Presto ci sarà un nuovo Governo che per noi è indispensabile e con il quale ci interfacceremo per farci avere delle risposte soprattutto sulle questioni urgenti. Le risorse si trovano presso la Corte dei Conti e dopo i chiarimenti avvenuti con la cabina di regia effettuata giovedì scorso, a breve queste risorse potranno essere disponibili per partire con le gare di progettazione. Quando si consegnano le ultime casette si stabilisce la partenza di una nuova fase perché la testa e l’impegno sono rivolte a questa fase per far ritornare, passo dopo passo, la comunità come era prima e anche meglio di prima».

Anche Passerotti ha ribadito lo snellimento della burocrazia attraverso la semplificazione e sulla questione dei fondi ha detto che “gli uffici comunali sono pronti per gestire i flussi finanziari e siamo in grado con le risorse di far riprendere al territorio la propria vitalità”