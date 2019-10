Terremoto, Lega: «Chiesto al governo di allungare termini restituzione Irpef»

«Siamo dalla parte dei lavoratori e delle famiglie delle zone colpite dal sisma del Centro Italia. Il prossimo 15 ottobre inizierà il rimborso della “busta paga pesante”, ovvero la sospensione del pagamento di tributi e imposte a carico di imprese e cittadini, tra cui l’Irpef, Irap e i contributi previdenziali». Così i deputati della Lega Virginio Caparvi, Luigi D’Eramo, Tullio Patassini e Francesco Zicchieri.

«Sospensione pienamente condivisa a suo tempo dalla Lega che era riuscita a rinviare a più riprese la data di avvio del rimborso e a portare la rateizzazione fino a 120 mesi, come concreto sostegno alle popolazioni che sono ancora in stato di emergenza. Addirittura verranno rimborsate 5 rate in una sola soluzione mettendo in ginocchio l'economia familiare e di un intero territorio che dignitosamente sta cercando di tornare alla normalità. Ma la coppia M5S-PD evidentemente riserva ai territori colpiti dal terremoto solo una vicinanza mediatica e nulla di concreto: a questi cittadini, ai lavoratori e alle imprese servono azioni serie che possano favorire la ripresa del tessuto economico ed è per questo che abbiamo presentato un’interrogazione per chiedere a gran voce al governo giallofucsia di prorogare ulteriormente il termine di restituzione delle ritenute da parte di questi contribuenti».