Terremoto, Brignone sulla restituzione delle tasse: «Impensabile una mancata proroga»

«Non è pensabile che entro il 31 maggio, quindi tra qualche ora, le popolazioni colpite dal terremoto nelle Marche debbano iniziare i pagamenti dell'Irpef e dei contributi sospesi dopo la tragedia che li ha colpiti, peraltro a ripetizione. Il commissario deve intervenire immediatamente sulla cosiddetta busta paga pesante, concedendo ben più di una proroga di qualche settimana: occorre offrire un orizzonte di maggiore certezza, senza agire di emergenza in emergenza accrescendo un sentimento di preoccupazione». Lo dichiara la segretaria di Possibile, Beatrice Brignone, in merito al rischio che i terremotati debbano avviare i versamenti sospesi «Con Possibile - aggiunge Brignone - confermiamo il massimo sforzo per aiutare le popolazioni colpite dal terremoto».