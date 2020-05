Tasse comunali, Lega-MSN-FdI: «Colpo finale a tante attività commerciali»

Sulle delibere di Giunta riguardanti le tasse comunali intervengono i Consiglieri Comunali del Gruppo Lega – Movimento Nazionale per la Sovranità: «Con tali delibere l’Amministrazione si limita a rimandare di qualche settimana il pagamento delle rate per COSAP, imposte sulla pubblicità, TARI e imposta di soggiorno per quanto riguarda le attività ricettive. A nostro avviso c’è bisogno di cancellare almeno la quota parte di tali imposte relativa al periodo di chiusura delle attività in ragione dell’emergenza sanitaria; c’è bisogno di prevedere inoltre la riduzione o almeno la sospensione delle imposte per tutto il 2020. Solo in questa maniera l’Amministrazione potrà dare un contributo sostanzioso alle tante attività economiche che rischiano sempre più la chiusura, anche in seguito alla mancanza di sussidi adeguati e rapidi dal Governo».

