Caccia, i Verdi contro la preapertura nelle Marche: «Bene la decisione del TAR»

«La stagione venatoria si avvicina e come ogni anno, si riapre un dibattito ormai pluridecennale rispetto alla scelte della Regione Marche riguardo la preapertura della caccia, ovvero alla decisione di non aspettare nella stesura del Calendario Venatorio Regionale la data fissata dalla legge nazionale alla 3° domenica di settembre. Quest’anno il TAR ha accolto il ricorso cautelare delle associazioni ambientaliste». Così la Federazione Verdi Marche e Verdi Ancona sulla decisione del TAR di accogliere il ricorso delle associazioni.

«L’assessore regionale di riferimento Moreno Pieroni fa proprie le istanze dei cacciatori, e assicura un intervento della Giunta Regionale volto a bypassare il blocco per l’attività venatoria stabilito dal TAR per le giornate 1,4,7,8, 11 e 12 settembre. Lo assicura di fronte alle associazioni dei cacciatori, né fa insomma una battaglia vera da combattere con impegno e determinazione. Il nostro pensiero come Verdi, nel rispetto delle opinioni di tutti, è quello di essere molto soddisfatti della decisione presa dal TAR, che interviene per bilanciare gli interessi dei cacciatori e quelli degli ambientalisti, iquali hanno presentato ricorso per evitare che dal 1 settembre si potesse sparare ad alcune specie come l’alzavola la marzaiola il germano reale la tortora il colombaccio la ghiandaia e la quaglia, tutti volatili che in questa stagione popolano le nostra campagne».

«Non condividiamo pertanto la posizione espressa dall’assessore Pieroni in merito alla preapertura della caccia nella nostra Regione e auspichiamo che la discussione, in merito a questa questione nell’ambito della Giunta Regionale, porti al rispetto della decisione presa dal TAR Marche. Stiamo in fondo parlando di uno slittamento in avanti di appena 15 giorni, che non cambieranno la consistenza del paniere dei cacciatori marchigiani di sicuro! Ma che potranno permettere alla attuale maggioranza di governo regionale, di essere percepita come rappresentativa anche delle istanze degli ambientalisti».