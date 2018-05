Mancati tagli ai vitalizi, interviene anche la Lega: «Al Pd sono dei dilettanti»

Il Capogruppo della Lega Sandro Zaffiri interviene su quanto accaduto ieri in merito alla proposta di legge sui vitalizi che il Consigliere Bisonni ha portato direttamente in aula nelle scorse ore.

Il Carroccio punta il dito verso «l'incapacità gestionale e politica del PD, che avrebbe potuto - anzi dovuto – avviare l'esame in Commissione delle ben 4 proposte di legge sul tema “vitalizi”, tra cui anche quella presentata già da tempo dal Gruppo della Lega Nord, così da portare in Aula un testo unificato e condiviso che a quel punto sarebbe stato approvato. Forse era proprio questo che il PD voleva evitare».

«E' ovvio – afferma Zaffiri – che ieri non si poteva discutere la proposta di legge Bisonni, quando altre 3 giacciono ancora in Commissione. Forte è la preoccupazione del Capogruppo della Lega, visto il comportamento dilettantistico del PD. Una delle giornate più negative ed antidemocratiche che si siano consumate in Consiglio Regionale durante questa Legislatura - conclude Zaffiri».