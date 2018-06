Uno striscione lasciato davanti al Comune: «Mancinelli come il conte Ricotti»

CasaPound riprende le celebri parole del conte Ricotti, prima di morire affogato per la propria imprudenza: “Avanti si vada!”. E' il commento con uno striscione dopo i fatti della Baraccola, nei confronti del sindaco Mancinelli.

“Proprio come il conte Ricotti – afferma in una nota Emanuele Mazzieri, esponente locale di CasaPound – il sindaco Mancinelli sembra avanzare a passo spedito verso la catastrofe. Come da leggenda, il conte non ne volle sapere di tornare indietro quando un forte temporale lo sorprese durante un viaggio in carrozza. A nulla valsero gli ammonimenti del servo, che gli consigliava di tornare indietro o cercare riparo, l’imperterrito conte volle andare avanti a tutti i costi, ripetendo il suo ben noto motto ‘Avanti si vada!’, almeno finché lui e il suo servo non morirono affogati. Ma almeno questa volta non è stata il sindaco a rischiare di rimetterci le penne, ma due sfortunati cittadini. Infatti, nella mattina del 14 si è sfiorata la tragedia. Si potrebbe obbiettare che non si possa fare al sindaco una colpa del maltempo e la cosa avrebbe un senso se tali problematiche non venissero fuori ogni volta che un po’ d’acqua cade sulla nostra città. Gli allagamenti alla Baraccola sono un problema ricorrente e dovere di un’amministrazione coscienziosa sarebbe quello di porvi rimedio, piuttosto che andare avanti come se nulla fosse. Anche se il paragone con il conte Ricotti potrebbe far ridere, la situazione è drammatica e a farne le spese, come al solito, sono i cittadini. Abbiamo recentemente visto il sindaco investire risorse per rifare l’asfalto delle strade del centro, ignorando però i problemi ben più gravi delle zone periferiche come la Baraccola. Speriamo di essere in malafede quando pensiamo che dietro ciò si celi un calcolo politico, per cercare consensi e visibilità in vista della campagna elettorale appena conclusa. In ogni caso, ci sentiamo di vestire per questa volta i panni del servo del conte, ammonendo il sindaco che la strada da lei intrapresa porta alla disgrazia, sperando che ci dia ascolta e non faccia come il conte e dica ‘Avanti ancora!’".