La proposta di Bisonni (Verdi): stop alla caccia nel fine settimana

«Stop alla caccia nei fine settimana per non penalizzare il turismo dei weekend». Il consigliere Sandro Bisonni (Misto-Verdi) interroga la giunta regionale marchigiana chiedendo se non ritenga opportuno prevedere nel calendario venatorio, di prossima discussione in consiglio, la cancellazione del sabato e della domenica. Le motivazioni dell'interrogazione, secondo l'ex M5s, vanno ricercate anche nella prevedibile flessione che si registrerà nel settore turistico a causa dell'emergenza Coronavirus nel territorio regionale, soprattutto nelle aree interne.

«Tra le misure per il rilancio della nostra economia post-pandemia- spiega Bisonni- é necessaria da subito una particolare attenzione per il turismo e l'escursionismo. Questo anche prevedendo e incentivando il turismo territoriale e di prossimità e le vacanze brevi, da effettuare durante i fine settimana». Il consigliere dei Verdi ricorda come in passato, anche nelle Marche, non siano mancati incidenti collegati all'attività venatoria e, a suo dire, la consapevolezza che possano ripetersi potrebbe costituire un disincentivo per i possibili turisti. «Questa ulteriore emergenza sanitaria può definitivamente compromettere le attività di un settore determinante come quello del turismo- conclude Bisonni-. Quindi, vanno fatte scelte oculate per cercare di arginare gli ulteriori effetti negativi che attività come quella della caccia potrebbero determinare».