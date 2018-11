Ospedale, la Lega accusa: «Lavoratori meno pagati ad Ancona che altrove»

«I lavoratori del più grande e prestigioso Ospedale della nostra Regione, l'Azienda Ospedali Riuniti di Ancona, da tempo sono i meno pagati rispetto a tutti gli altri dipendenti del Servizio Sanitario regionale». Ad affermarlo è Sandro Zaffiri, capogruppo della Lega in consiglio regionale. «E questo - aggiunge - nonostante il Consiglio Regionale abbia approvato all'unanimità nel 2016 una mozione (la n.111) con la quale si invitava il Presidente della Regione ad attivarsi per superare questa incredibile disparità di trattamento. La Direzione Aziendale ha affidato ad una società terza l’incarico di effettuare il ricalcolo dei fondi contrattuali, al fine di giungere ad una conclusione del problema. Alla fine dei lavori di conteggio, con grande risonanza pubblica ed alla vigilia delle ultime elezioni amministrative (maggio 2018), è stato annunciato alla stampa e a tutto il mondo che il lavoro era stato ultimato a che ai lavoratori di Torrette e del Salesi sarebbe stata attribuita una cifra media pro capite di 226 euro».

«Ad agosto - prosegue Zaffiri - ai lavoratori è stato comunicato che l’Azienda avrebbe messo in atto un recupero dei fondi contrattuali per una cifra superiore a quella che sarebbe loro spettata per effetto del ricalcolo di cui sopra. Il recupero dei fondi è dovuto al fatto che la Direzione Aziendale per anni ha pagato gli straordinari con risorse illegittimamente prelevate dai fondi stessi: operazione che è vietata dalla legge e ciò è confermato anche da sentenze della Corte dei Conti. Ai lavoratori quei soldi non sono stati regalati ma sono stati liquidati come compenso per il lavoro svolto. Fin qui sono i fatti. Ci domandiamo perché gli errori dei dirigenti devono essere pagati dai lavoratori e non da chi li ha commessi. La Lega, anche in questa occasione, è e resta dalla parte dei lavoratori e, per questo motivo ha presentato due interrogazioni urgenti per avere notizie sulla pessima gestione delle risorse umane da parte della Direzione Amministrativa del più grande ospedale delle Marche».